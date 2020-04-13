Икрам Нур, автор haqqin.az 20:12

Международно признанное Правительство национального согласия Ливии заявило, что его войска установили контроль над тремя стратегическими прибрежными городами и продолжают преследование отступающих отрядов Халифы Хафтара. Собственно, сообщение о том, что «армия» ренегат-фельдмаршала потерпела очередное фиаско, и новостью-то не назовешь, с ней это происходит регулярно. Причем сформировалась даже своеобразная примета: чем громче он говорит о предстоящем «последнем и решительном наступлении» на Триполи, тем плачевнее для него оказываются итоги. Тут важнее другое – по большому счету это первая серьезная и скоординированная операция всех сил, поддерживающих Правительство национального единства (GNA) на силы Хафтара, в последнее время получившие значительную внешнюю поддержку. И это уже говорит о многом, в том числе о состоянии, в котором находится антитурецкая коалиция, с упорством, достойным лучшего применения, продолжающая поддерживать «ливийского Наполеона».

Получившая кодовое наименование «Вулкан гнева» операция сил GNA имеет вполне себе стратегическое значение, поскольку нацелена на деблокаду границы с Тунисом. И развивается пока достаточно успешно – противник бежит, теряя личный состав, суданских наемников и предоставленную Египтом технику, полностью освобождена трасса до погранперехода Рас Аджадир, взяты Сарман, Сабрата и Аджелат. Планы Хафтара «под шумок» разговоров о международном урегулировании блокировать Триполи окончательно сорваны. И теперь ренегат-фельдмаршалу придется вновь напрягаться, чтобы предоставить спонсорам убедительные оправдания, почему и в этот раз «хотели как лучше, а получилось как всегда». Поскольку нынешнее фиаско – это уже не личное поражение Хафтара и демонстрация всему миру, что поддерживающая его международная коалиция – Каир, Москва, Эмираты - является коалицией «второй свежести», не слишком способной к победоносным акциям. Впрочем, подозреваю, у Хафтара уже есть ответ на этот вопрос: Турция и, неожиданно, Сирия. И вообще, вы сами во всем виноваты, поскольку не смогли реализовать «хитрый план» самого полководца, а он был так красив, изящен и, нужно признать, масштабен. Судите сами: некое богатое арабское государство, из числа спонсоров ренегат-фельдмаршала, передает Дамаску три миллиарда долларов в обмен на то, что сирийские правительственные войска начинают наступление в Идлибе, создавая одновременно угрозу туркам и тем сирийским формированиям, которые отправили своих бойцов в Триполи, для поддержки Правительства национального согласия.

У Анкары и сирийских повстанцев серьезные проблемы, они срочно бросаются на защиту Идлиба, ослабляют присутствие в Ливии – тут-то и вступает в действие великий полководец, победным маршем и без всяких проблем входящий в столицу страны. Но что-то пошло не так. Российская сторона не только не отмолчалась, но и сделала все возможное, чтобы эта сделка не состоялась. Анкара также не стала особо разрываться на два фронта, а весьма грамотно распределила силы, хватило и на Идлиб, и на Триполи. Осознав уровень угрозы, группировки, выступающие на стороне GNA – иногда, поскольку чаще всего они играют только и исключительно на своей стороне – сумели сплотиться и действовать сообща. Итог – отряды ренегат-фельдмаршала бегут, Дамаску не удалось «подработать» на антитурецкой стороне, Анкара укрепляет свой авторитет в Триполи, а Хафтар вновь будет иметь бледный вид в связи с очередным поражением. Пикантная деталь – в ходе «Вулкана гнева» силам GNA удалось частично уничтожить здание Управления по борьбе с преступностью в Сармане, где был расположен штаб так называемой «Ливийской национальной армии» и захватить значительное количество весьма любопытных документов. Их обработка только началась, но и из того, что известно, вырисовывается крайне неприглядная для зарубежных спонсоров и фанатов Хафтара картина, полностью перечеркивающая представление о ренегат-фельдмаршале как «непримиримом борце с исламистами» и «пламенном патриоте, отстаивающем интересы Ливии». И с салафитами он активно сотрудничал, не брезгуя их услугами, и родиной торговал вполне успешно, оптом и за небольшие авансы.