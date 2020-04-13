Обама официально поддержал Байдена видео
Бывший президент США Барак Обама в своем видеообращении поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост президента.
I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020
"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - цитирует Интерфакс экс-президента.
Обама подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена.
Отметим, что накануне сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки демократов, также заявил о поддержке Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.