Обама официально поддержал Байдена видео

Бывший президент США Барак Обама в своем видеообращении поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост президента.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", - цитирует Интерфакс экс-президента.

Обама подчеркнул, что Байден может "излечить" США в тяжелые времена.

Отметим, что накануне сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки демократов, также заявил о поддержке Джо Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США. 

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