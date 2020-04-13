Кризис ударил по крупнейшей нефтяной компании

Согласно информации, чтобы поправить финансовое положение и создать подушку безопасности, она была вынуждена залезть в многомиллиардный долг.

Компания второй раз с середины марта выпустила корпоративные облигации. Последний выпуск позволил привлечь 9,5 миллиарда долларов. В него входили бумаги пяти выпусков, у которых ближайшая дата погашения наступает в апреле 2023 года, самая поздняя — через 30 лет, пишет Лента.ру со ссылкой на MarketWatch.

Exxon Mobil, как и другие американские производители нефти, испытывает трудности в связи со снижением спроса на сырье на мировом рынке из-за коронавируса и развала сделки ОПЕК+.