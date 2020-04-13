На одном из ресурсов - Worldometer, фиксирующем в специальной таблице все данные о заболеваемости коронавирусом в мире, единственная строчка зеленого цвета - это автономная территория Дании Гренландия.

Таким образом Гренландия стала первой территорией в мире полностью поборовшей инфекцию.

Как сообщает ресурс, случаи заболевания были обнаружены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук. С 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Всего в Гренландии более 900 человек прошли тест на COVID-19 с момента обнаружения первого случая болезни.

Местное издание High North News пишет, что в связи с выздоровлением всех больных, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятие карантина.