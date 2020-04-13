Турция назвала условия покупки у США Patriot
Турция готова приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США и схожие системы у других союзников по НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом.
"Решение Турции купить системы С-400 является результатом нежелания США удовлетворять наши срочные потребности в течение продолжительного времени, в течение 10 лет. Это признавал и президент Трамп", - цитирует ТАСС главу турецкого МИД.
"Мы готовы купить комплексы Patriot, если нам поступит хорошее предложение. И наша позиция по урегулированию вопроса вокруг С-400 не изменилась: мы предлагаем США создать техническую рабочую группу с участием НАТО. И НАТО в действительности может возглавлять эту техническую рабочую группу. Это предложение все еще остается на столе переговоров", - отметил Чавушоглу.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что сотрудничество Анкары с Москвой является естественным процессом: "Ни одна страна в нашем регионе не обязана делать выбор в пользу того или иного государства. Мы должны вести сбалансированную политику со всеми участниками. Россия является нашим соседом и очень важным игроком в нашем регионе. Так что сотрудничество с Москвой является естественным процессом, однако это не всегда получается легко".