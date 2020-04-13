Турция назвала условия покупки у США Patriot

Турция готова приобрести зенитно-ракетные комплексы Patriot у США и схожие системы у других союзников по НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом.

"Решение Турции купить системы С-400 является результатом нежелания США удовлетворять наши срочные потребности в течение продолжительного времени, в течение 10 лет. Это признавал и президент Трамп", - цитирует ТАСС главу турецкого МИД.