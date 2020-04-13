Гарегин Второй призвал освободить Кочаряна

Католикос всех армян Гарегин Второй выступил за освобождение из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна в связи с пандемией коронавируса.

"Прислушиваясь к мнению врачей о здоровье Роберта Кочаряна, считаем важным, чтобы наряду с осуществлением правосудия были предприняты все предупреждающие меры и мероприятия, в том числе изменение меры пресечения, чтобы обезопасить от дальнейшего ухудшения состояние его здоровья в условиях коронавируса", - заявил католикос изданию News.am.

3 апреля обвиняемый в свержении конституционного строя Кочарян, госпитализированный в начале марта, был переведен из больницы в СИЗО "Ереван-Центр" Службы национальной безопасности республики.

Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя 1 марта 2008 года. По делу, кроме него, проходят экс-генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший глава Минобороны Армении Сейран Оганян и бывший руководитель администрации президента республики Армен Геворкян.