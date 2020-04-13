В мире ожидается дефицит хранилищ нефти

Уже через три-четыре недели во всем мире станет негде хранить нефть. Такой прогноз дал глава одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист, передает РИА Новости.

В настоящее время места в наземных хранилищах и танкерах почти не осталось. К тому же трейдеры активно скупают нефть на спотовом рынке, поскольку она стоит меньше, чем по фьючерсным контрактам. Такая ситуация позволяет им получить дополнительный доход — купленная дешевая нефть позднее перепродается дороже с отложенной поставкой.

По мнению Торнквиста, если общее сокращение добычи после сделки ОПЕК+ остановится на уровне 12-13 миллионов баррелей в сутки, то переломить тенденцию не удастся. Глава Gunvor объяснил, что в апреле предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей.