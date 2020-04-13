14 апреля около 12:00 житель Тертерского района Эльшад Мамедов, проигнорировав законное требование сотрудника полиции остановить машину на стационарном посту полиции в Гаджигабульском районе, продолжил управлять автомобилем Mercedes (госномер 10-OO-018), при этом он намеренно ранил сотрудника полиции. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статьям 139-1.1 и 315.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

В ходе разбирательства также выяснилось, что находившиеся в автомобиле пассажиры Натик Гусейнзаде и Анар Фаталиев нарушили правила особого карантинного режима, отметил представитель Генпрокуратуры.

Эльшад Мамедов, Натик Гусейнзаде и Анар Фаталиев, подозреваемые в совершении вышеуказанных преступлений, были задержаны и переданы следствию.

Необходимые следственные мероприятия продолжаются.