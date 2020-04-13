Ильхам Алиев сказал, когда закончится карантин

В январе-феврале у нас были очень положительные экономические и социальные показатели. В марте же мы столкнулись с определенным спадом. И это естественно. Потому что коронавирус является большой бедой для всего мира и большой проблемой для мировой экономики. Если же рассматривать в целом три месяца, то увидим, что опять есть развитие. Но все должны понимать , что сейчас мир вступает в новый этап, и даже самые развитые страны столкнулись с большими проблемами. Как сообщает АзерТАдж, об этом на прошедшем сегодня в формате видеоконференции совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что власти будут предпринимать шаги в соответствии с ситуацией, и все хотят, чтобы карантинный режим вскоре был отменен и граждане вернулись к своей нормальной жизни.

«Однако еще раз хочу сказать, что основным вопросом для нас является жизнь людей и здоровье граждан. Никто не знает, когда закончится пандемия коронавируса, и никто не может спрогнозировать. Поэтому мы должны просто контролировать ситуацию внутри страны и проводить широкие мониторинги. Мы их проводим. В то же время мы должны пристально наблюдать за процессами в мире и предпринимать свои шаги так, чтобы быть полностью уверены, что пандемия коронавируса уже не представляет опасности. Считаю, что лишь после этого возможны в определенной степени шаги по смягчению. Пока говорить рано, но цифры последних дней вселяют надежду. Хочу надеяться, что эта положительная динамика по поводу количества больных продолжится. Но хочу еще раз сказать, что мы предпримем свои шаги в соответствии с ситуацией», - сказал Ильхам Алиев.