В Саудовской Аравии рассказали о «семейных» отношениях с Россией

Отношения России и Саудовской Аравии не ухудшились после того, как не была продлена сделка ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, пишет РБК.

По словам саудовского министра, новое соглашение, по которому страны ОПЕК, РФ и другие вместе сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки до мая 2022 года, поспособствует стабилизации ситуации на нефтяном рынке.



Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. ...Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода», — пояснил принц.

