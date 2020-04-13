Ильхам Алиев: «Рост есть, но мог бы быть больше»

"С начала года экономика Азербайджана демонстрировала хорошие показатели. В январе-феврале рост ВВП составил около 3%, ненефтяного ВВП – около 7%. Но вспышка коронавируса внесла свои коррективы. В результате по итогам первого квартала рост ВВП составил 1,1%, ненефтяного ВВП – чуть более 3%. Рост есть, но он мог бы быть больше", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

Как сообщает АзерТАдж, по словам главы государства, рост ненефтяной промышленности в отчетный период составил 23%, что является результатом внимания, оказываемого данной сфере в последние годы.

"Инфляция по итогам трех месяцев составила 3%, а рост доходов населения – около 7%. За три месяца налоговые и таможенные органы перечислили в госбюджет более 310 млн манатов сверх прогноза. Если учесть, что экономическая активность сократилась, это хороший результат и он вызван мерами по повышению прозрачности", - добавил Ильхам Алиев.