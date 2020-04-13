Ильхам Алиев: «Азербайджан может потерять 1 миллиард долларов»

"Если цена на нефть не поднимется на нужный уровень, у нас будут дополнительные потери, которые могут составить примерно $700 млн, а может, и в районе $1 млрд", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании правительства по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом квартале 2020 года.

Глава государства отметил, что по итогам договоренности стран ОПЕК и не ОПЕК сложился редкий формат сотрудничества, который накладывает дополнительные обязательства на каждую из стран, включая Азербайджан.

"Хочу отметить, что Азербайджан всегда играл активную роль в рамках ОПЕК+. Также хочу напомнить, что впервые идею формата ОПЕК+ подал я на панельном обсуждении Всемирного экономического форума в Давосе. Сейчас договорились уже не только участники ОПЕК+, а все нефтедобывающие страны. Считаю, что это редкий формат сотрудничества, который накладывает дополнительные обязательства на каждую из стран, включая Азербайджан. В рамках этих обязательств наша нефтедобыча в этом году будет снижена", - подчеркнул Алиев.

Глава государства также отметил, что в случае если цена на нефть не восстановится, страну ждут дополнительные потери и снижение валютных резервов. "В первом квартале по отношению к 1 января 2020 года валютные резервы уже сократились. Это естественно, и в такой ситуации хочу отметить, что нам следует с большим вниманием относиться к расходам. Госинвестиции должны отвечать двум основным целям - обеспечение занятости и влияние реализуемых проектов на реальный сектор экономики", - добавил Ильхам Алиев.