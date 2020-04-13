Ильхам Алиев поручил Кабмину: «Должны быть пересмотрены текущие расходы»
«Неизбежно отрицательное влияние пандемии на экономику. Уже ведущие международные финансовые организации отмечают, что кризис, который может быть вызван этой пандемией, будет более тяжелым, чем кризис 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство МВФ», - сказал сегодня в своем выступлении президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, сообщает АзерТадж.
«В тоже время мы знаем, что в Международный валютный фонд и Всемирный банк обратились свыше 150 стран. То есть, каждый член мирового сообщества уже нуждается в помощи и поэтому сделали обращение. Азербайджана нет в этом списке. Я считаю, что наш выход с честью из этой ситуации, - а я в этом уверен, - еще раз покажет, что все наши шаги были обдуманными и были предприняты в интересах нашего народа и государства», - отметил президент Ильхам Алиев.
Глава государства в своей речи вновь подчеркнул, что влияние пандемии на экономическую ситуацию неизбежно.
«Мы уже видим это. Поэтому я поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики, пересмотреть расходы государства и сократить расходы, которые не являются приоритетными. В тоже время должен применяться очень строгий инструмент контроля за расходованием бюджетных средств», - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что должны быть пересмотрены инвестиционные расходы, и в тоже время – текущие расходы.
«Иногда текущие расходы раздувают. К сожалению, раздувают текущие расходы государственных организаций и государственных компаний. Этой сфере следует уделять очень строгое внимание. Есть необходимость предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить полную прозрачность в этой сфере. Я считаю, что за этот счет, конечно, будем держать свою финансово-экономическую ситуацию стабильной. В тоже время поручаю правительству найти новые источники дохода…»
Президент также заявил, что азербайджанское государство обладает достаточными валютными запасами: « За последнее время часть этих запасов вышла наружу и поступления в бюджет растут, и в прошлом году и в этом. В прошлом году в бюджет свыше прогнозируемого поступили средства, превышающие 1 миллиард манатов, а за три месяца этого года - свыше 300 миллионов. Поэтому к этому вопросу надо отнестись очень внимательно и должны быть подготовлены соответствующие предложения. Мы не знаем, насколько долго продлиться эта ситуация. Поэтому должны предпринять такие шаги, чтобы была обеспечена экономическая и макроэкономическая стабильность», - сказал президент Ильхам Алиев.