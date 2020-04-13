Ильхам Алиев поручил Кабмину: «Должны быть пересмотрены текущие расходы»

«В тоже время мы знаем, что в Международный валютный фонд и Всемирный банк обратились свыше 150 стран. То есть, каждый член мирового сообщества уже нуждается в помощи и поэтому сделали обращение. Азербайджана нет в этом списке. Я считаю, что наш выход с честью из этой ситуации, - а я в этом уверен, - еще раз покажет, что все наши шаги были обдуманными и были предприняты в интересах нашего народа и государства», - отметил президент Ильхам Алиев .

«Неизбежно отрицательное влияние пандемии на экономику. Уже ведущие международные финансовые организации отмечают, что кризис, который может быть вызван этой пандемией, будет более тяжелым, чем кризис 2008-2009 годов. Об этом заявило руководство МВФ», - сказал сегодня в своем выступлении президент Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, сообщает АзерТадж.

Глава государства в своей речи вновь подчеркнул, что влияние пандемии на экономическую ситуацию неизбежно.

«Мы уже видим это. Поэтому я поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики, пересмотреть расходы государства и сократить расходы, которые не являются приоритетными. В тоже время должен применяться очень строгий инструмент контроля за расходованием бюджетных средств», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что должны быть пересмотрены инвестиционные расходы, и в тоже время – текущие расходы.

«Иногда текущие расходы раздувают. К сожалению, раздувают текущие расходы государственных организаций и государственных компаний. Этой сфере следует уделять очень строгое внимание. Есть необходимость предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить полную прозрачность в этой сфере. Я считаю, что за этот счет, конечно, будем держать свою финансово-экономическую ситуацию стабильной. В тоже время поручаю правительству найти новые источники дохода…»

Президент также заявил, что азербайджанское государство обладает достаточными валютными запасами: « За последнее время часть этих запасов вышла наружу и поступления в бюджет растут, и в прошлом году и в этом. В прошлом году в бюджет свыше прогнозируемого поступили средства, превышающие 1 миллиард манатов, а за три месяца этого года - свыше 300 миллионов. Поэтому к этому вопросу надо отнестись очень внимательно и должны быть подготовлены соответствующие предложения. Мы не знаем, насколько долго продлиться эта ситуация. Поэтому должны предпринять такие шаги, чтобы была обеспечена экономическая и макроэкономическая стабильность», - сказал президент Ильхам Алиев.