В России предлагают ввести продовольственные карточки

В России руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти РФ незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки, сообщает РБК.

Согласно мнению производителей, инициатива поможет сохранить доступность наиболее значимой продовольственной продукции и товаров первой необходимости для граждан в условиях защиты от пандемии новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с предложением карточки должны предоставляться ежемесячно на сумму в 10 тыс рублей, отмечает РБК, уточняя, что воспользоваться карточками смогут 10 миллионов россиян.

Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда, в отличие от нынешнего предложения, карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права ее совершения.