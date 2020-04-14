Крупные кредиторы заморозят долги бедным странам

Крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в $20 млрд, чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы добились моратория на взимание долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в 20 млрд долларов", - заявил французский политик. По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба (неофициальная межправительственная организация стран-кредиторов) и Группы двадцати (G20), в том числе Китай.

Таким образом поддержку получат 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет 32 млрд долларов. Сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся 12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.