Крупные кредиторы заморозят долги бедным странам

Крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в $20 млрд, чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы добились моратория на взимание долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в 20 млрд долларов", - заявил французский политик. По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба (неофициальная межправительственная организация стран-кредиторов) и Группы двадцати (G20), в том числе Китай.

Таким образом поддержку получат 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет 32 млрд долларов. Сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся 12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.

535 просмотров