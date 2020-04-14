Ильхам Алиев гневно обвиняет Совет Европы

Сегодня, 14 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении затронул вопрос так называемых «выборов» так называемого «президента» в так называемой «Нагорно- Карабах ской республике». «Эти «выборы» еще раз показали, что эту незаконную хунту никто не признает. После «выборов» все ведущие международные организации открыто заявили о том, что не признают их», - сказал Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, сообщает АзерТАдж.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Франция и Россия выступили с заявлениями. С заявлением выступила Парламентская ассамблея ОБСЕ. Евросоюз и даже занимающий по отношению к нам предвзятую позицию Европарламент. НАТО, ОИС, Организация Движения неприсоединения, Тюркский совет – все эти организации, можно сказать, объединяют всех членов мирового сообщества. В Организации Движения неприсоединения 120 стран, в Организации исламского сотрудничества – свыше 50 стран, в Евросоюзе около 30 стран, в ОБСЕ – около 50 стран. Все эти организации не признали «выборы» и еще раз показали, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана. Это еще раз показало, и я говорил об этом, хочу сказать еще раз: Нагорный Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак.

Однако я хочу, чтобы граждане Азербайджана знали, что среди этих международных организаций нет названия одной. Я считаю, что каждый понимает, что речь идет о Совете Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы, той организации, что долгие годы, на протяжении 20 лет, делает все возможное, чтобы очернить Азербайджан, оклеветать и лишить его авторитета.

Парламентская ассамблея Совета Европы молчит. Смотрите, все организации, в том числе и европейские, говорят, что не признают эти «выборы». Это означает, что Нагорный Карабах — это Азербайджан. Так почему же молчит Парламентская ассамблея Совета Европы? Почему не говорит об этом? Ответ на вопрос ясен. Потому что собравшиеся там антиазербайджанские силы, проармянские силы смотрят на Азербайджан как на врага. Все замечания этой организации не имеют для нас никакого значения. Я говорил и хочу сказать еще раз, что принятые ими резолюции значат для меня не более, чем клочок бумаги. Мнение этой организации об Азербайджане меня не интересует и никогда не интересовало.

Я хочу привлечь ваше внимание к одному вопросу. Есть содокладчики по Азербайджану, и эти содокладчики молчат, ничего не говорят. Как только в Азербайджане происходит мелкий инцидент, они тут же начинают выдумывать ложь и небылицы о нашей стране. А теперь почему молчат? Они потеряли моральное право считаться докладчиками по Азербайджану. Азербайджанский народ все прекрасно видит, понимает, что целью этих докладчиков совершенно не является защита демократии и человеческих прав в Азербайджане. Их целью является только очернять Азербайджан, шантажировать и дискредитировать, тем самым нанося удар по нашим интересам.

Мы же идем своим путем. Я еще раз хочу сказать, что есть один путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Реакция всего мирового сообщества на так называемые «выборы» делает нашу позицию еще сильней», - сказал президент Ильхам Алиев.