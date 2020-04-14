Ильхам Алиев о Народном Фронте и Мусавате: «Все должны их называть так: враги!»

«Считаю, что шаги, предпринятые со стороны власти, начало политического диалога и положительная реакция на это со стороны оппозиционных партий создают совершенно новую ситуацию в период независимости Азербайджана. В этой сфере в период независимости никогда не наблюдалась такая положительная картина. Возможно, я немного опережаю события, потому что этот процесс только начинается. Но, возможно, потому и опережаю, что хочу, чтобы этот процесс шел быстро».

Глава государства выразил удовлетворение, что все оппозиционные партии дали положительный ответ на это предложение, и стартует политический диалог. Президент выразил уверенность, что это принесет большую пользу стране.

«Что касается тех, кто отказался от этого диалога, то было бы неправильным называть их политической силой. Потому что люди, объединившиеся в этом лагере, годами ведут свою грязную борьбу не против власти, а против нашего государства и народа. Их основная цель - создание напряженности. Для них хорошо все, что плохо для нашей страны и народа. Это показывает и история их деятельности. Мы не забыли эту историю. Эти же силы в начале 90-х годов ввергли Азербайджан в тяжелую ситуацию, совершили предательство и обусловили оккупацию наших земель. После этого они трусливо сбежали и спрятались. Эти люди нанесли большой удар Азербайджану и дали старт гражданской войне. Когда захватывали наши земли, здесь проливалась братская кровь. Эта группировка создала хаос и анархию в нашей стране, превратила коррупцию в государственную политику, а некомпетентность, бескультурье и невоспитанность уже превратились в символ правительства НФА-Мусават. В результате предательской деятельности представляющей ту власть людей страна фактически оказалась на грани развала», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что поэтому в нынешней ситуации нельзя называть эту группировку политической силой.

«Должен также сказать, что они всегда чего-то ждут и всегда надеются на внешний фактор. Вспомните, когда в 2005 году на постсоветском пространстве происходили революции, они вдохновились этим и решили совершить «оранжевую революцию». Они даже не смогли выбрать для себя отдельный цвет и решили применить здесь оранжевый цвет из Украины. Они заказали и привезли в страну оранжевые майки и банты. Однако они не учли того, что в 2005 году парламентские выборы проводились в ноябре, когда уже начинаются холода. Я помню эту смешную картину, когда они вышли на улицу, надев оранжевые майки поверх пиджаков и пальто. Некоторые привязывали их на шею, некоторые - на голову. Все это создавало комичную картину. Вот все их способности. Тоже не получилось. Потом, когда началась «арабская весна», они снова воодушевились, что получат какую-то возможность. В 2011-2012 гг. они хотели повторения «арабской весны» в Азербайджане. Тоже не получилось. Все помнят, какие уродливые шаги они предприняли в преддверии президентских выборов 2013 года. Теперь они воспринимают коронавирус как подарок с небес.

Сегодня коронавирусу радуется только эта антинародная группировка. Конечно, я в курсе происходящих событий, и их грязные намерения создают ужасную картину. Они желают увеличения числа умерших людей, хотят, чтобы росло число заболевших, радуются тому, что умирают люди. То есть это вражда не против власти, а против государства. Я называю все своими именами. Если кто-то враждует с нашим государством и народом, то его можно назвать только одним словом – враг. Все должны их называть так. Их нынешние желания также не воплотятся. Но речь не об этом, речь о том, что политические реформы создают сегодня совершенно новую конфигурацию. Уверен, что в новой конфигурации нет и не должно быть места маргинальной группировке. Азербайджанский народ еще 27 лет назад сбросил их на свалку истории», - сказал глава государства.