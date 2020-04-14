В США заявили о природном происхождении коронавируса

Американские власти считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, хотя окончательных выводов на этот счет у разведки и специалистов правительства США пока нет, сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает ТАСС.

"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти заключения неокончательные. Хотя вес свидетельств указывает на естественное происхождение. Тем не менее наверняка мы не знаем", - заявил американский генерал, отвечая на вопрос, мог ли новый коронавирус появиться в результате несоблюдения мер безопасности в биологической лаборатории.