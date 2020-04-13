Рамиль Алиев возглавил комиссию во Всемирной федерации киберспорта

Эльмир Алиев, отдел спорта

Президент Федерации киберспорта Азербайджана (AzKİF) Рамиль Алиев избран сопредседателем Комиссии по членству недавно созданной Всемирной федерации киберспорта (Global Esports Federation) со штаб-квартирой в Сингапуре.

Другим сопредседателем Комиссии стал аргентинец Марио Чиленти, который был директором олимпийской деревни в Рио-2016.

GEF – вторая крупная организация в мире киберспорта после Международной федерации (IESF), которая была образована в 2009 году. Азербайджан входит в состав IESF с 2011 года. В 2014 году в Баку прошел 6-й чемпионат мира, и, по словам Рамиля Алиева, наша страна продолжает плодотворно сотрудничать с Международной федерацией. В 2019 году глава AzKİF был представлен в правлении IESF.

«Что касается Всемирной федерация киберспорта (GEF), то она была учреждена в декабре 2019 года, - рассказывает haqqin.az Рамиль Алиев. - На данный момент эти две организации никак не пересекаются друг с другом. Обе ставят перед собой задачу развития и популяризации компьютерного спорта. GEF стремится создать глобальную организацию в рамках сложившейся экосистемы, утверждая авторитет, легитимность и престиж киберспорта через равные возможности для всех участников, посредством создания своеобразного «форума» для объединения всех заинтересованных сторон, с целью максимально использовать потенциал киберспорта.

Отличительной особенностью GEF является то, что эта организация активно привлекает в свои ряды специалистов не только из киберспорта, но и из традиционных видов спорта, а также заинтересованных лиц из различных сфер. В GEF очень много авторитетных людей, которые связаны с олимпийским движением. В качестве примера можно привести Марио Чиленти, который вместе со мной возглавил Комиссию по членству, вице-президентов: Шарман Крук – пятикратная олимпийская чемпионка и член комиссии атлетов МОК, Вэй Цзичжун - почетный пожизненный вице-президент Азиатского олимпийского комитета.

Президентом GEF является Крис Чан – генеральный секретарь НОК Сингапура. Главный операционный директор GEF - Пол Фостер, который был связан с олимпийским движением более 15 лет и на пике карьеры возглавлял протокольный отдел в МОК. Он также был главой протокола на Европейских играх-2015 и на Исламиаде-2017 в Баку».

Помимо руководящей должности в Комиссии по членству, Рамиль Алиев также является членом правления Всемирной федерации и входит в состав Комиссии по финансовым, правовым и административным вопросам.

В настоящий момент GEF продолжает прием национальных федераций в свои члены в рамках первого набора. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией сроки подачи заявок продлены до конца апреля, и по итогам будет сделано заявление о национальных федерациях, которые успешно прошли в членство GEF. Также стоит отметить, что организация наметила проведение собственных соревнований в конце года.

Между тем, как уже сообщал haqqin.az, в условиях карантинного режима Федерация киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan при поддержке Министерства молодежи и спорта и Министерства транспорта, связи и высоких технологий проводят соревнования #EvdeQal Cup Series, в которых, не выходя из дома, может принять участие каждый житель Азербайджана. Организованы турниры по FIFA-20, виртуальным шахматам и PUBG Mobile. Ожидается проведение соревнований и по другим популярным кибердисциплинам.

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