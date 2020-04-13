Рамиль Алиев возглавил комиссию во Всемирной федерации киберспорта

GEF – вторая крупная организация в мире киберспорта после Международной федерации (IESF), которая была образована в 2009 году. Азербайджан входит в состав IESF с 2011 года. В 2014 году в Баку прошел 6-й чемпионат мира, и, по словам Рамиля Алиева, наша страна продолжает плодотворно сотрудничать с Международной федерацией. В 2019 году глава AzKİF был представлен в правлении IESF.

«Что касается Всемирной федерация киберспорта (GEF), то она была учреждена в декабре 2019 года, - рассказывает haqqin.az Рамиль Алиев. - На данный момент эти две организации никак не пересекаются друг с другом. Обе ставят перед собой задачу развития и популяризации компьютерного спорта. GEF стремится создать глобальную организацию в рамках сложившейся экосистемы, утверждая авторитет, легитимность и престиж киберспорта через равные возможности для всех участников, посредством создания своеобразного «форума» для объединения всех заинтересованных сторон, с целью максимально использовать потенциал киберспорта.

Отличительной особенностью GEF является то, что эта организация активно привлекает в свои ряды специалистов не только из киберспорта, но и из традиционных видов спорта, а также заинтересованных лиц из различных сфер. В GEF очень много авторитетных людей, которые связаны с олимпийским движением. В качестве примера можно привести Марио Чиленти, который вместе со мной возглавил Комиссию по членству, вице-президентов: Шарман Крук – пятикратная олимпийская чемпионка и член комиссии атлетов МОК, Вэй Цзичжун - почетный пожизненный вице-президент Азиатского олимпийского комитета.

Президентом GEF является Крис Чан – генеральный секретарь НОК Сингапура. Главный операционный директор GEF - Пол Фостер, который был связан с олимпийским движением более 15 лет и на пике карьеры возглавлял протокольный отдел в МОК. Он также был главой протокола на Европейских играх-2015 и на Исламиаде-2017 в Баку».