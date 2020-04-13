УЕФА доиграет Лигу чемпионов одноматчевыми противостояниями на нейтральных полях

Каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, однако это будут делать по мере возможности. Самой первой, вероятно, станет Бундеслига – немцы планируют возобновить турнир уже в мае, остальные лиги – летом, в основном – в середине июля. Все матчи будут проводиться без зрителей.

Лига чемпионов и Лига Европы будут доигрываться по окончании матчей чемпионатов, при этом четвертьфиналы и полуфиналы намерены проводить на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть за две недели.

Новый сезон должен стартовать в начале сентября после трехнедельной паузы, сообщает Sports.ru со ссылкой на Cadena SER.