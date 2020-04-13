Когда возобновится учебный процесс в Азербайджане

Выступая на передаче Hədəf телеканала AzTV, Джейхун Байрамов сказал, что общественность будет проинформирована в связи с этим после нового решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

"В соответствии с поручением президента всего через несколько дней после обнаружения первого случая коронавируса в Азербайджане - 3 марта было решено приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях. Оперативный штаб при Кабинете министров примет решение с учетом всех рисков, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. И если будет принято решение о продлении периода остановки обучения, то общественности сообщат об этом", - сказал министр Байрамов.