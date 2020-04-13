В России перенесли дату окончания Второй мировой

Государственная дума приняла закон о корректировке списка дней воинской славы и памятных дат. Согласно документу, теперь днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 1945 года, а не 2 сентября.

Как сообщает RT, такое решение было принято парламентариями «для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечивания достойной памяти погибших при защите Отечества».

Как указано в законе, президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». Кроме того, на оборотной стороне медали «За победу над Японией», которой награждали участников боев, также указано: «3 сентября 1945», пишет РИА Новости.