Японские депутаты сократят свои зарплаты

Политические партии японского парламента приняли решение сократить зарплаты депутатов обеих палат на 20% в знак солидарности с гражданами, у которых снизились доходы на фоне пандемии COVID-19, сообщает Kyodo.

Урезанные зарплаты парламентарии будут получать в течение года. Зарплата депутатов обеих палат составляет около 12 тысяч долларов в месяц. Средства, полученные от сокращения их окладов, будут направлены на компенсации населению, пострадавшему от ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Аналогичные меры предпринимались в Японии после того, как в 2011 году северо-восток ее главного острова Хонсю серьезно пострадал от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии выявлено 7 645 случаев заражения коронавирусом, 143 из них закончились летальным исходом, выздоровевших - 799.