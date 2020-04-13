Ильхам Алиев о судьбе маната: «Некоторые начали паниковать»

«К сожалению, когда в какой-либо стране и особенно в соседних странах происходят изменения в отношении курса национальной валюты, то в Азербайджане немедленно реагируют на эти события. Хотя в этом нет никакой необходимости. Мы наблюдали за подобным несколько лет назад, и именно поэтому были вынуждены пойти на две девальвации. Потому что валютные резервы нашего Центробанка, можно сказать, таяли, был создан искусственный ажиотаж, и долларизация достигла пикового уровня. Так же и в нынешней ситуации». Как сообщает АзерТАдж, об этом на прошедшем во вторник в формате видеоконференции совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что сегодня с широким распространением пандемии коронавируса национальные валюты некоторых стран начали падать, однако сейчас в Азербайджане нет никакого основания для этого.

«У нас есть достаточные ресурсы, и представители государственных органов делали заявления по этому вопросу. Однако некоторые люди распространили слухи, некоторые люди начали паниковать. Мы сразу увидели активность на валютном рынке, и потребность в долларе начала расти. На первом этапе подразумевалась и продажа большого объема долларов. Но потом увидели, что макроэкономическая ситуация стабильная, манат стабилен, и сейчас этого ажиотажа нет. Поэтому я очень прошу граждан Азербайджана, чтобы они не верили слухам. Внутренние и внешние антиазербайджанские силы заняты распространением слухов, обманом людей и тем самым хотят создать панику. Для этого нет никаких оснований. Азербайджан - сильное государство, и руководство страны представляет гражданам все как есть. Мы не преувеличиваем общую картину, и в то же время абсолютно искренне могу сказать, что сегодня нет никаких причин для какой-либо паники и беспокойства.

Основная наша цель заключается в победе над коронавирусом и выходе из ситуации с наименьшими потерями, чтобы меньше навредить экономике. Здесь мы должны сделать выбор между двумя факторами - экономической активностью и здоровьем людей. Мой выбор однозначен – здоровье людей. Поэтому были приняты эти ограничительные меры. Конечно, мы изначально знали, что это может оказать негативное влияние на экономическую активность, приведет к распространению определенных слухов и обеспокоенности в экономической сфере. Но мы сделали это, чтобы защитить жизни наших людей. Потому что нет ничего ценнее этого. Экономика может один год падать, в другой - расти. В любом случае, все под контролем. Поэтому сегодня нет никаких причин для ажиотажа на валютном рынке», - сказал президент.