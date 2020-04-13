Ученые назвали еще один симптом коронавируса

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала опасный симптом коронавируса, при наличии которого необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает издание Express.

По мнению британских медиков, с большинством симптомов коронавирусной инфекции можно вылечиться на дому, но существуют признаки, появление которых может говорить о смертельной опасности вируса для человека.

К основным симптомам коронавирусной инфекции относятся сухой кашель, повышенная температура и головные боли. Кроме того, у некоторых зараженных появляются потеря вкуса и состояние слабости.

Однако эксперты призывают следить и за цветом своих губ. Если они посинели, это свидетельствует о дефиците кислорода в крови. Этот признак может быть следствием развития воспаления легких. Врачи советуют немедленно вызывать скорую помощь.