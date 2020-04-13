Трамп приостановил финансирование ВОЗ
США приостанавливают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, ВОЗ своевременно не предоставила мировой общественности правдивую информацию о коронавирусе, сообщает «Коммерсант».
«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса»,— сказал Трамп.
Ранее администрация США резко критиковала действия ВОЗ на фоне пандемии COVID-19. Президент США Дональд Трамп считает, что организация сосредоточилась на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Штатов.