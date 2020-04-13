99-летний ветеран Второй мировой победил коронавирус

99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета стал самым пожилым пациентом в Бразилии, которому удалось излечиться от COVID-19, сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав Бразилии.

Эрнандо Армелиндо Пивета поступил в больницу 6 апреля с подтвержденным диагнозом на коронавирус, 14-го числа его выписали из больницы. К аппарату ИВЛ ветерана не подключили, он дышал сам. Медики уверены, что он уже полностью излечился, хотя предстоит сделать контрольный тест на коронавирус.

Медицинский персонал больницы аплодисментами проводил ветерана при выписке.

Пивета служил в Бразильском экспедиционном корпусе, который принимал участие в боях на Средиземноморском театре военных действий во время Второй мировой войны.