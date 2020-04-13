За день глава Amazon стал богаче на $6,4 млрд

На фоне рекордного роста стоимости акций американской корпорации Amazon состояние ее главы, богатейшего в мире человека Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд, сообщает Forbes.

По данным издания, во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные $2 238 за штуку. Таким образом, состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, резко возросло, увеличившись примерно на $6,4 млрд (около 5%) - до $138 млрд.

Состояние его бывшей жены Маккензи Безос, которая в результате развода с миллиардером стала одной из самых богатых женщин мира, увеличилось за торговую сессию на $2,2 млрд - до $44,8 млрд.