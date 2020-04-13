Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее собственная зарплата, а также зарплаты членов правительства и глав органов государственной службы будут сокращены на 20% на полгода из-за ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Сегодня я могу подтвердить, что я, министры и руководители органов госслужбы пойдем на сокращение зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев", - заявила премьер. Выступление транслировал минздрав страны в YouTube.

На такое решение власти пошли, поскольку новозеландцы теряют работу, а их зарплаты урезаются "в результате мировой пандемии COVID-19".

В свою очередь, генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд сообщил, что за сутки в Новой Зеландии медики выявили 20 случаев заражения коронавирусом: 14 возможных и шесть подтвержденных. В целом, от инфекции вылечились 728 человек, за сутки выздоровели 100 человек, число летальных исходов осталось неизменным - скончались девятеро.

Также представитель минздрава указал, что общее число всех случаев COVID-19 в стране - предполагаемых и подтвержденных - достигло 1386. Новозеландские медики, в общей сложности, провели 66 499 тестов.

Накануне власти Новой Зеландии в третий раз продлили режим чрезвычайного положения на фоне распространения нового типа коронавируса в стране.