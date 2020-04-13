Учебно-тренировочные полеты беспилотников Азербайджана фото; видео
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах.
Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.