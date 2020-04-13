За сутки ГАИ наказала 1249 нарушителей карантина

За нарушение карантинного режима за минувшие сутки в Азербайджане к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках были привлечены 1249 человек, передвигавшихся на транспортных средствах, сообщает Главное управление государственной дорожной полиции.

В сообщении отмечается, что в целом с 1 апреля по сегодняшний день за нарушение карантинного режима на автомобильных дорогах страны, в том числе в Баку, к административной ответственности привлечены 19 936 участников движения.

Одно из нарушений карантинного режима было зафиксировано 15 апреля в 04.20 на 31-м километре трассы Баку-Шамахы. В багажном отсеке автомобиля«Ford Focus, которым на основании доверенности управлял житель города Баку Бахарчинов Шамхал Али оглы, был спрятан житель Шекинского района Агакишиев Ибрагим Джумалы оглу. Бахарчиев таким способом пытался перевезти Агакишиева через пост полиции. Сотрудники полиции привлекли обоих к административной ответственности.