Коллектив Бакинского транспортного агентства присоединился к призыву и инициативе Фонда Гейдара Алиева и принял участие в акции по сдаче крови.

Целью акции является как помощь детям, страдающим от заболеваний крови, так и привлечение внимание общества к этому социальному вопросу.

Акция по сдаче крови проходила в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии, и в ней приняли участие сотрудники центрального аппарата БТА и подчиненных структур.

Коллектив Бакинского транспортного агентства отмечает важность таких акций социальной ответственности и намерен и дальше принимать в них участие.