В Казахстане растет число жертв коронавируса

Число летальных случаев от коронавируса в Казахстане увеличилось до 15, скончался еще один пациент. Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

В Казахстане подтверждены 1,267 тысячи случаев коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

"В Костанайской области зарегистрирован один летальный случай от коронавирусной инфекции. Пациент 1945 года рождения", - говорится в сообщении штаба.

В информации уточняется, что "всего в Казахстане скончались от коронавирусной инфекции 15 человек".