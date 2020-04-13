Американские ученые об основном отличии коронавируса от простуды

Американский ученые выяснили, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка. Результаты исследования опубликованы на сайте Eurekalert.

Ученые подчеркивают, что ключевым симптомом, по которому можно определить коронавирус на ранних стадиях, является потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно связаны с вирусной простудой, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии", - заявил один из авторов исследования, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.

По мнению исследователей, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, указывает на необходимость немедленно изолировать пациента и провести тестирование на COVID-19.