Впервые: за сутки коронавирусом заразились более трех тысяч россиян

В России подтверждены 24 490 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших в стране выросло на 3 388 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки умерли 28 человек, у которых был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек. Всего выздоровели 1 986 человек (+292 человека за сутки).

Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех регионах России, кроме одного — республики Алтай.