Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире в эти часы превзошло два миллиона, умерло больше 125 тысяч человек, и все еще рано говорить, что пандемия достигла пика. А от сроков, когда человечество справится с заразной болезнью, зависит не только количество прямых жертв, но и потери мировой экономики, масштабы которых пока можно лишь приблизительно спрогнозировать.

Но в случае, если ситуацию с эпидемией не удастся взять под контроль во второй половине года, то глобальная экономика просядет на еще 3% по итогам года. А если пандемия перейдет и на следующий год, в 2021 году произойдет сокращение мирового ВВП на 8%, и тут уже действительно впору вспомнить Великую Депрессию.

Международный валютный фонд презентовал свое видение перспектив, и, по словам шефа-экономиста организации Гиты Гопинат , «очень вероятно, что в этом году мировая экономика переживет худший спад со времен Великой Депрессии». Звучит тревожно, но в абсолютных цифрах выглядит не так страшно. Если в 30-е годы прошлого века мировая экономика ведущих стран просела на 16%, то в этот раз МВФ предсказывает падение на 6%, а в целом по миру и вовсе на 3%. Между тем до сих пор самое большое глобальное снижение экономической активности в послевоенный период было в 2009 году – на 0,1%, по результатам финансового кризиса предыдущего года.

При том, что ведущие страны мира приготовили колоссальные пакеты экономических стимулов, чтобы не допустить сокрушительного падения своих экономик, и нередко объемы этой помощи доходят до 10% национального ВВП, им не избежать серьезного удара. Так, США в 2019 году лишились 5,9% ВВП, но уже в 2021 году вырастут на 4,7%, если, опять-таки, коронавирус удастся оставить в 2020-м. Сильнее пострадает еврозона – в среднем, на 7,5%, а больше всего достанется Италии – минус 9%.

Китаю МВФ прогнозирует минимальный рост в 1,2%, но ведь в прошлом году было 6%, что уже тогда называли необычно маленьким для этой страны результатом. Но уже в 2021 году китайцы могут нарастить 9,2%. Россия, ожидается, потеряет 5,5%, а через год немного поднимется – на 3,5%.

Но все эти показатели остаются предельно прикидочными, поскольку поведение вируса все еще остается загадкой, и в первую очередь следует опасаться последующих волн эпидемии, когда при первых признаках улучшения ситуации люди расслабятся и потеряют бдительность. Уже сейчас ряд европейских стран готовят осторожные меры по ослаблению карантина, но это больше из разряда психологии, чем экономики. Людям просто важно получить от власти хоть какие-то знаки просветления и надежды.

В то же время группа шведских врачей и вирусологов опубликовала открытое письмо, в котором призывает власть немедленно принять меры, ужесточающие социальное дистанцирование. Разрекламированная либеральная шведская модель борьбы с эпидемией уже привела к смерти более тысячи граждан, и продолжать этот эксперимент опасно: на 10 тысяч выявленных больных это недопустимо большое число погибших.

Школы и рестораны необходимо уж точно, по их мнению, закрыть: в соседней Финляндии, где так поступили, намного меньше уровень смертности. Очевидно, в какой-то момент все страны придут приблизительно к единому перечню необходимых ограничений, чтобы пережить пандемию с наименьшими возможными потерями, пусть принимая их и задним числом.