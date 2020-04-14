В Армении число зараженных коронавирусом растет
Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Армении увеличилось на 44, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний.
Общее число заражений составило 1 111, выздоровели 297 человек, проходят лечение 797. Скончались в Армении 17 больных COVID-19.
13 апреля правительство Армении приняло решение продлить режим ЧП еще на 30 дней: с 17:00 14 апреля до 17:00 14 мая. Ограничены въезд и выезд из страны, запрещены публичные мероприятия. Закрыты также учебные заведения и культурные учреждения.