Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Der Spiegel, четыре задержания были произведены утром в среду в различных районах Северного Рейна - Вестфалии по ордеру Федеральной прокуратуры Германии.

Полиция в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия задержала группу исламистов из Таджикистана, которые, предположительно, планировали совершить теракты на территории ФРГ.

Предполагаемый глава банды - 30-летний Равшан Б. - еще с прошлого года содержится в следственном изоляторе. Он был задержан после того, как у него было найдено оружие. По данным следствия, задержанные исламисты являются членами одной из ячеек группировки "Исламское государство".

По данным следствия, первоначально эти исламисты хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы воевать против таджикского правительства. Позднее они передумали и решили устроить теракты в ФРГ, сообщает Der Spiegel.

Теракты, намеченные группой Равшана Б., уже находились в стадии планирования. В качестве возможных объектов для нападений рассматривались американские базы в Германии и лица, которые, по мнению группировки, критично настроены к исламу.

Ранее полиция в ходе обысков уже обнаружила у членов этой группировки несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе у Равшана Б.