Режим карантина, введённый в Азербайджане помимо изменений в привычный уклад жизни людей, также создал ряд невидимых для обычного глаза проблем. Одной из таких проблем явилось резкое падение активности доноров крови.

Как известно, запасы крови необходимы для лечения тысяч детей с талассемией и другими наследственными заболеваниями крови. Именно поэтому Фонд Гейдара Алиева выступил с инициативой по проведению масштабной донорской акции по сдаче крови.

Следуя призыву Фонда Гейдара Алиева, сотрудники Исполнительной власти Баку сегодня массово приняли участие в добровольной акции по сдаче крови. Акция по даче крови проходила в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.