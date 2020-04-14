В азербайджанской армии проводятся тактико-специальные занятия с частями и подразделениями Инженерных войск.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в специально подготовленном инженерном городке с личным составом проводятся занятия по выполнению задач инженерного обеспечения войск. На участках местности со сложным рельефом для прохождения личного состава и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, установленных условным противником, прокладываются колонные пути, а через водные преграды наводятся мосты и паромные переправы.

Кроме того, военные инженеры проводят разведку местности, устанавливают взрывные и невзрывные инженерные заграждения, используя штатные и подручные средства, а также оборудуют фортификационные сооружения.