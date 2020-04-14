Гарегин II призвал освободить Роберта Кочаряна. Пашинян против

Католикос всех армян Гарегин II призвал пересмотреть избранную меру пресечения в отношении находящегося под стражей второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам католикоса, «учитывая профессиональные мнения врачей относительно здоровья второго президента Армении», он считает важным изменить меру пресечения в отношении Кочаряна, «чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период вируса от дальнейших осложнений».

Он призвал власти Армении инициировать необходимые шаги для освобождения Роберта Кочаряна.

В свою очередь, пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна отреагировала на заявление Гарегина Второго. Как заявила Sputnik Армения пресс-секретарь Никола Пашиняна – Мане Геворкян, правительство не хочет комментировать надежды и желания Католикоса.

Вместе с тем Григорян напоминает, что в свое время руководитель пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян представил личные гарантии для изменения меры пресечения в отношении бизнесмена Самвела Майрапетяна.

Майрапетян также фигурирует в уголовном деле по событиям 1 марта 2008 года, а также обвиняется в даче крупной взятки и содействии отмыванию денег.

"В январе 2019 года Майрапетян под предлогом лечения уехал из страны и, несмотря на требования следственного органа, а также вопреки гарантии иерея Ваграма Меликяна, так и не вернулся", - отметила пресс-секретарь премьера.