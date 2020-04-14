В Латвии в условиях COVID-19, как и во многих других странах, приняты меры по пресечению распространения коронавируса, и не только на уровне рекомендаций, но и те, что называются «наказать рублем».

Для физических лиц, нарушающих режим строгой самоизоляции (в случае, если таковое побывало за границей, или, хуже того, является носителем вируса), предусмотрен штраф до 2 000 евро. В случае, если такое нарушение повлекло за собой тяжелые последствия, предусмотрена уголовная ответственность и тюремный срок.

На прошлой неделе полиция задержала гражданина Латвии, больного коронавирусом, за рулем автомобиля. Нарушивший предписанный ему режим самоизоляции инфицированный, 1989 года рождения, объяснил свой поступок… желанием покататься. Тем не менее стражи порядка выписали ему за риск для здоровья окружающих квитанцию на 2 000 евро.