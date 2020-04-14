Больной коронавирусом прокатился... на 4 тысячи евро наша корреспонденция
В Латвии в условиях COVID-19, как и во многих других странах, приняты меры по пресечению распространения коронавируса, и не только на уровне рекомендаций, но и те, что называются «наказать рублем».
Для физических лиц, нарушающих режим строгой самоизоляции (в случае, если таковое побывало за границей, или, хуже того, является носителем вируса), предусмотрен штраф до 2 000 евро. В случае, если такое нарушение повлекло за собой тяжелые последствия, предусмотрена уголовная ответственность и тюремный срок.
На прошлой неделе полиция задержала гражданина Латвии, больного коронавирусом, за рулем автомобиля. Нарушивший предписанный ему режим самоизоляции инфицированный, 1989 года рождения, объяснил свой поступок… желанием покататься. Тем не менее стражи порядка выписали ему за риск для здоровья окружающих квитанцию на 2 000 евро.
Такой случай уже не первый — ранее одной компании мужчин в латвийском городе Алуксне за нарушение режима социального дистанцирования полицейские назначили заплатить штраф в сумме 1 450 евро. При том, что самому ретивому среди четверых придется раскошелиться на 1 000 евро.
Почти каждый день в Латвии в результате рейдов растет количество наказанных нарушителей порядка самоизоляции или социального дистанцирования, и, в перспективе, за счет них пополняется госбюджет. Есть немало подобных случаев и в Польше, и в Литве, да и в Эстонии.
Полиция вчера в Риге приехала вновь на дом к тому самому автолюбителю, зараженному коронавирусом, но не застала его дома. Зато он, к своему неприятному удивлению, застал полицейских у своих дверей, вернувшись с автопрогулки. Неожиданная для молодого человека встреча завершилась для него новой квитанцией, и снова на 2 000 евро, хотя он пытался объяснить свое отсутствие по месту жительства необходимостью заправить бензобак четырехколесного друга.
По закону, повторное нарушение, если не повлекло за собой тяжелых последствий не карается уголовным наказанием. Так что, больного пока не препроводили за решетку.
К сожалению, в силу человеческой природы, подобные случаи не иссякают. А значит, скорая перспектива победы над коронавирусом ставится под знак вопроса.