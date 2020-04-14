Неутешительный прогноз привел к падению нефти

После публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении спроса на нефть в 2020 году цены на нефть марки Brent снизились до 5%, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, в апрельском отчете МЭА говорится, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится из-за распространения коронавирусной инфекции на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки - до самого низкого с 1995 года уровня. При этом МЭА считает, что сделка ОПЕК+ не способна компенсировать наблюдаемое падение спроса, но может способствовать началу сокращения запасов нефти в мире во втором полугодии 2020 года.

Реакцией на этот прогноз стало падение июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 5,34% — до 28,02 доллара за баррель Майские фьючерсы на нефть марки WTI также дешевеют — на 3,83%, до 19,34 доллара за баррель.