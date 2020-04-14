За нарушение карантина в Азербайджане оштрафовали 7314 человек

За прошедшие двое суток за нарушение особого карантинного режима по 1 уголовному делу в отношении 3 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, 26 человек арестованы в административном порядке, 7314 предъявлены административные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

За ложную информацию, распространяемую в соцсетях о коронавирусе, в административном порядке арестованы 3 человека, 3 оштрафованы.

«Еще раз призываем наших граждан соблюдать правила личной гигиены, вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимально контактировать с другими лицами, соблюдать во время общения расстояние в 2 метра и все требования и решения Оперативного штаба при Кабинете министров», - говорится в сообщении.