Застолье на берегу Куры завершилось арестом и штрафами

В Зардабе в селе Ашагы Сеидляр на берегу Куры местные жители устроили застолье, грубо нарушив при этом правила особого карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Кроме того, нарушители карантина засняли на видео пиршество и поделились видеороликом в соцсетях.