Застолье на берегу Куры завершилось арестом и штрафами
В Зардабе в селе Ашагы Сеидляр на берегу Куры местные жители устроили застолье, грубо нарушив при этом правила особого карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Кроме того, нарушители карантина засняли на видео пиршество и поделились видеороликом в соцсетях.
Согласно информации, сотрудники Зардабского районного отдела полиции задержали 19 участников застолья. Двое из них - организаторы мероприятия, жители района Рза Алхасов и Сабиг Набиев решением районного суда арестованы на 10 суток в административном порядке.
В отношении других применена мера по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 100 манатов.