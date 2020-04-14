Работники Министерства экологии и природных ресурсов, работающие в регионах, также принимают участие в кампании по сдаче крови. Экологи, работающие в Мингячевире, присоединились к акции своих коллег из Баку, которая была запущена в целях оказания помощи людям, страдающим талассемией и гемофилией. Об этом haqqin.az заявила глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова.

Экологи призывают присоединиться к акции «Добровольный донор», соблюдая требования карантинного режима, обратившись в региональные отделения Национального центра гематологии и трансфузиологии в Ширване, Лянкяране, Губе, Шеки, Мингячевире, Барде и Гяндже.