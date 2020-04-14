Китайцам раздадут деньги на покупку новых автомобилей
Автомобильная индустрия в Китае переживает глубокий кризис, это заставило власти подстегнуть продажи машин, предоставив населению субсидии. По данным CNN, государство будет выплачивать желающим купить автомобиль гражданам до 1,4 тысячи долларов.
Кроме того, власти продлевают налоговые льготы для производителей электромобилей еще на два года.
По данным телеканала, в первом квартале 2020 года продажи китайских автомобилей обвалились на 42 процента в сравнении с показателями годичной давности. Автомобильная отрасль играет важную роль в китайской экономике, так как порядка 40 миллионов граждан так или иначе имеют к ней отношение. Каждый год автомобильная промышленность приносит около 1 триллиона долларов США, что составляет 10 процентов от общего объёма производства.
Кроме того, мировой автомобильный рынок тоже во многом зависит от Китая. В Поднебесной продается порядка 40% автомобилей Volkswagen и General Motors.