Китайцам раздадут деньги на покупку новых автомобилей

Кроме того, власти продлевают налоговые льготы для производителей электромобилей еще на два года.

Автомобильная индустрия в Китае переживает глубокий кризис, это заставило власти подстегнуть продажи машин, предоставив населению субсидии. По данным CNN, государство будет выплачивать желающим купить автомобиль гражданам до 1,4 тысячи долларов.

По данным телеканала, в первом квартале 2020 года продажи китайских автомобилей обвалились на 42 процента в сравнении с показателями годичной давности. Автомобильная отрасль играет важную роль в китайской экономике, так как порядка 40 миллионов граждан так или иначе имеют к ней отношение. Каждый год автомобильная промышленность приносит около 1 триллиона долларов США, что составляет 10 процентов от общего объёма производства.

Кроме того, мировой автомобильный рынок тоже во многом зависит от Китая. В Поднебесной продается порядка 40% автомобилей Volkswagen и General Motors.