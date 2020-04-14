Рынку нефти предсказали откат до уровня 1990-х годов

Мировой спрос на рынке нефти в апреле 2020 года снизится на 29 миллионов баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, что является минимальным уровнем с середины 1990-х. Об этом говорится в апрельском обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Спрос и цены на нефть падают с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса, вызвавшей снижение деловой и транспортной активности, а также мартовского развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Эксперты предсказывают, что во втором квартале спрос упадет на 23,1 миллиона баррелей в сутки в сравнении с уровнем 2019 года.

Во втором полугодии он начнет постепенно восстанавливаться, считают аналитики. Однако даже в случае снятия ограничений на передвижение и деятельность ряда предприятий, введенных из-за эпидемии почти в 200 странах, в декабре спрос по-прежнему будет на 2,7 миллиона баррелей в сутки ниже уровня 2019-го, а по итогам года он снизится на 9,3 миллиона баррелей. Таким образом, спрос ликвидирует рост, накопленный за десятилетие.