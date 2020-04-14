В Испании снижается число жертв COVID-19

Более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Испании за последние сутки, это на две тысячи больше, чем днем ранее.

С начала эпидемии и до 15 апреля в королевстве диагноз поставлен 177,6 тысячи пациентов, из них за последние 24 часа – 5 092 (предыдущее суточное увеличение составило 3045). Число новых жертв коронавируса немного снизилось по сравнению с показателями предыдущего дня – 523 (днем ранее 567), пишет РИА Новости.

Всего с начала эпидемии умерли 18 579 пациентов. Выздоровели более 70 тысяч человек. Количество активных случаев заражения в стране составляет на сегодня 88 тысяч человек.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). При этом в Испании самое большое количество жертв на миллион населения в мире.