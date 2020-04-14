Сеть магазинов Kontakt Home провела акцию по сдаче крови для помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией, а также лейкемией.

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) и введенным в стране особым карантинным режимом Банки крови переживают нехватку запаса крови. Люди с наследственными заболеваниями крови больше всего страдают от этого дефицита. В такие дни для здоровых людей очень важно проявить солидарность и сдать кровь нуждающимся пациентам, особенно детям с талассемией. С этой целью сотрудники сети магазинов Kontakt Home приняли участие в добровольной сдаче крови в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Собранная донорская кровь будет проверена и использована в ближайшие дни для детей, страдающих талассемией, гемофилией и другими заболеваниями крови.

“Оставаясь дома и соблюдая режим карантина, мы заботимся о здоровье окружающих нас людей. Однако в особых случаях мы можем позаботится о здоровье других людей, выйдя из дома. Давайте проявим заботу, добровольно пожертвуем кровь и спасем жизни”, - так говорится на официальной странице в соц. сетях Kontakt Home.